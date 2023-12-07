СМИ: новый бомбардировщик США B-21 предвещает гонку вооружений и холодную войну

Автор статьи в газете Rodong Sinmun Ли Хак Нам напомнил, что США недавно провели первый испытательный полет самолета

СЕУЛ, 7 декабря. /ТАСС/. Политика США, в том числе работы над стратегическим бомбардировщиком нового поколения B-21 Raider, провоцирует новую холодную войну и гонку вооружений. Об этом говорится в авторском комментарии, опубликованном главным печатным органом Трудовой партии Кореи, газетой Rodong Sinmun.

Автор статьи Ли Хак Нам со ссылкой на американское агентство напомнил, что США недавно провели первый испытательный полет малозаметного стратегического бомбардировщика B-21. В Вашингтоне заявили, что испытания стали важным этапом в проверке работы по увеличению потенциала по нанесению ударов на дальних дистанциях. "США рекламируют это вооружение как способное нанести скрытный, неожиданный превентивный ядерный удар в любой точке земного шара. США намереваются произвести около 100 таких стратегических бомбардировщиков в будущем", - говорится в комментарии.

"В последние годы США откровенно демонстрируют замыслы по нанесению превентивного ядерного удара по странам, которые, по мнению Вашингтона, могут бросить им вызов", - считает комментатор. Затем он напомнил о деструктивной политике США во второй половине ХХ века.

"Неосмотрительная политика США по модернизации и укреплению ядерных сил ради мирового господства создала риски нарушения ядерного баланса в мире. Ядерная угроза со стороны США возникла перед многими странами. Естественно, она вызывает сильный отпор", - рассуждает аналитик.

"С конца холодной войны прошло несколько десятилетий, но ядерная угроза на глобальном уровне не сократилась, а возросла. Ядерное оружие выросло в числе и стало разрушительнее, поднимаются ветры новой гонки вооружений", - предупреждает автор. "Мир возвращается в эпоху холодной войны. И причина этому - США. Соединенные Штаты - корень зла, разрушающего мир и безопасность на планете", - заключается в статье.