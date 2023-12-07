ЦАХАЛ заявил о нанесении ударов по военным целям "Хезболлах" в Ливане

Среди атакованных целей израильские военные перечислили "террористическую инфраструктуру, ракетные площадки, военные позиции и объекты, принадлежащие террористической организации "Хезболлах"

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 декабря. /ТАСС/. Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по военным объектам шиитской организации "Хезболлах" в ответ на обстрелы севера еврейского государства из Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ранее сегодня (7 декабря - прим. ТАСС) было зафиксировано несколько запусков [снарядов] из Ливана по территории Израиля. В ответ ЦАХАЛ открыл огонь по местам, откуда производились запуски", - говорится в заявлении. Кроме того, "некоторое время назад истребители ВВС Израиля нанесли удары по ряду террористических объектов "Хезболлах" на территории Ливана", добавили в пресс-службе.

Среди атакованных целей израильские военные перечислили "террористическую инфраструктуру, ракетные площадки, военные позиции и объекты, принадлежащие террористической организации "Хезболлах".