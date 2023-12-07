Гайана поддерживает связь с Белым домом и Госдепом из-за спора с Венесуэлой

Американская сторона ранее выступила за уважение суверенитета республики, а также подчеркнула, что рассчитывает на мирное урегулирование территориального спора

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Гайаны находятся в контакте с Белым домом и Госдепартаментом США по поводу ситуации вокруг территориального спора с Венесуэлой из-за принадлежности региона Эссекибо. Об этом заявил президент республики Мухаммед Ирфаан Али.

"Прежде всего мы работаем на дипломатическом уровне. Мы заручились поддержкой ряда союзников и друзей в регионе относительно сотрудничества в области безопасности. У Минобороны США и вооруженных сил Гайаны существует тщательно продуманное оборонное соглашение. Мы в полной мере взаимодействуем с Госдепартаментом США, Белым домом", - сказал лидер в эфире телеканала CNN.

Ранее пресс-служба Госдепартамента сообщала о телефонном разговоре главы ведомства Энтони Блинкена с президентом Гайаны. Американская сторона выступила за уважение суверенитета республики, а также подчеркнула, что Вашингтон рассчитывает на мирное урегулирование территориального спора.

Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы единогласно приняла в среду в первом чтении закон о защите Гайаны-Эссекибо в составе Венесуэлы на основании результатов консультативного референдума. Проект закона предусматривает создание 24-го штата Гайана-Эссекибо на спорной территории с Гайаной.

Спор между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью 159 500 кв. км к западу от реки Эссекибо продолжается уже более 100 лет. Она составляет более двух третей Гайаны, на ней проживают 283 тыс. человек из 800 тыс. общего населения страны. Конфликт обострился в связи с открытием в 2015 году нефтяных месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти, и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы.