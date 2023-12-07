Цхинвал назвал сотрудничество Грузии с НАТО серьезной угрозой своей безопасности

Представители Южной Осетии обратили внимание участников Женевских дискуссий на продолжающиеся провокации с грузинской стороны

ЦХИНВАЛ, 7 декабря. /ТАСС/. Южная Осетия на Женевских дискуссиях по безопасности в Закавказье отметила, что расценивает углубление сотрудничества Грузии с НАТО как серьезную угрозу своей безопасности, и призвала участников переговоров продолжить работу над документом о неприменении силы. Об этом говорится в сообщении югоосетинской делегации по итогам очередного раунда дискуссий.

5-6 декабря 2023 года в Женеве состоялся очередной раунд международных дискуссий по безопасности в Закавказье. Во встрече приняли участие делегации Республики Южная Осетия, Республики Абхазия, Грузии, Российской Федерации, США, а также представители ЕС, ООН и ОБСЕ. Югоосетинскую делегацию возглавлял Государственный советник президента Константин Кочиев.

"Особое внимание было уделено углублению военно-политического сотрудничества Грузии и НАТО и наращиванию присутствия Североатлантического военного альянса на территории соседнего государства, что расценивается как серьезный вызов региональной стабильности и угроза безопасности Южной Осетии, - говорится в сообщении. - Участники дискуссий охарактеризовали ситуацию в работе над проектом документа о приверженности принципу неприменения силы как тупиковую, однако югоосетинские участники призвали к продолжению обсуждения этого ключевого направления".

Кроме того, представители Южной Осетии обратили внимание участников дискуссий на продолжающиеся с грузинской стороны провокации, факты намеренного нарушения государственной границы и на важность обозначения линии госграницы для предотвращения непредумышленных нарушений. Югоосетинская делегация вновь предложила грузинской стороне приступить к совместной делимитации и демаркации государственной границы между Республикой Южная Осетия и Грузией.

Женевские дискуссии

Международные дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят в Женеве с 2008 года с участием Абхазии, Грузии, России, США и Южной Осетии при посредничестве спецпредставителей от ООН, ЕС и ОБСЕ. Работа традиционно ведется в двух рабочих группах - по безопасности и по гуманитарным вопросам. Женевские дискуссии остаются единственной платформой диалога между Сухумом, Тбилиси и Цхинвалом.