Латвийский депутат указал на рост военного потенциала России в условиях санкций

Владимир Путин сопротивляется давлению со стороны стран Запада и готовится к "длительной борьбе", считает Рихардс Колс

ВИЛЬНЮС, 7 декабря. /ТАСС/. Председатель комиссии Сейма (парламента) Латвии по иностранным делам Рихардс Колс считает, что военный потенциал сил РФ продолжает расти, несмотря на санкции Запада. Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg.

"Россия увеличивает свой военный потенциал, несмотря на санкции. Она смогла эффективно принять [проект] военного бюджета, сигнализируя о том, что она еще долгое время готова вести конфликт на Украине", - указал он. Колс добавил, что президент России Владимир Путин сопротивляется давлению со стороны стран Запада и готовится к "длительной борьбе".

В феврале прошлого года страны Запада начали вводить беспрецедентные по объему пакеты санкций в отношении РФ. Первые рестрикции последовали после признания Россией 21 февраля независимости Донецкой и Луганской народных республик (с 30 сентября 2022 года - субъекты РФ). После объявления 24 февраля о начале российской специальной военной операции на Украине Запад усилил свое давление. Санкции фактически носят коллективный характер и затрагивают всех граждан РФ, несмотря на уверения западных стран о том, что они ставят целью лишь "принудить российский политический режим" прекратить спецоперацию на Украине. Ограничения были введены и в отношении Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке действий России.