По словам Флориана Филиппо, уже несколько недель издания признают, что дело уверенно идет к военному поражению Киева

ПАРИЖ, 7 декабря. /ТАСС/. Французские СМИ признают, что ситуация для Киева на фронте все больше усугубляется, и открыто обсуждают эту тему. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Во Франции, а я думаю, что подобное происходит и в других европейских государствах, СМИ полностью сменили подход к украинскому вопросу, это наблюдается уже несколько недель. Они признают, что дело уверенно идет к украинскому военному поражению, что у [президента Украины Владимира] Зеленского большие сложности не только на международной арене, но и внутри страны", - отметил он, добавив, что речь, в частности, идет о критике в адрес украинского президента со стороны мэра Киева Виталия Кличко.

Как подчеркнул Филиппо, ранее сторонники мирного урегулирования конфликта регулярно слышали упреки в СМИ из-за своей позиции. "Тех, кто выступал за прекращение накачивания Украины деньгами и оружием и призывал к мирным переговорам, постоянно оскорбляли в СМИ, тогда как теперь пресса сама говорит примерно то же самое", - констатировал политик.