Флориан Филиппо отметил, что Париж должен говорить со всеми заинтересованными сторонами

ПАРИЖ, 7 декабря. /ТАСС/. Франция на международной арене должна требовать отмены антироссийских санкций и возобновления диалога с РФ. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Франция должна настаивать на отмене антироссийских санкций, возобновлении конструктивного диалога с Россией и урегулировании украинского конфликта за столом переговоров. Такой подход соответствует дипломатическим традициям голлизма (идеология, основанная на идеях Шарля де Голля, президента Франции в 1959-1969 гг. - прим. ТАСС), от которых мы сейчас далеко отошли", - сказал он.

По словам политика, Париж должен говорить со всеми заинтересованными сторонами. "Франция должна играть свою традиционную дипломатическую роль в ситуации вокруг Украины: говорить со всеми. Защищать свои национальные интересы и стремиться к миру, - подчеркнул Филиппо. - Республика должна быть в состоянии разговаривать с Россией и Украиной, а также с другими игроками, такими как БРИКС и США. При этом Париж должен иметь свою собственную дипломатическую линию, не подстроенную под вашингтонскую".

Российские официальные лица ранее неоднократно заявляли, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом и открыта для любых конструктивных предложений.