Эстония планирует расторгнуть договор с РФ о правовой помощи

Глава МИД страны Маргус Цахкны обусловил такую позицию тем, что в Таллине считают Россию "государством-агрессором"

ВИЛЬНЮС, 7 декабря. /ТАСС/. Эстония считает необходимым расторгнуть договор с Российской Федерацией о правовой помощи. Об этом сообщил портал Delfi.ee со ссылкой на главу МИД страны Маргуса Цахкны.

"Нашей целью является расторжение договора [о правовой помощи] при первой возможности <...>", - приводятся в сообщении слова Цахкны. Он обусловил такую позицию тем, что в Эстонии считают Россию "государством-агрессором".

Глава МИД считает, что в условиях продолжающегося конфликта на Украине Эстония "должна сохранять двусторонние отношения с Россией на абсолютно необходимом минимальном уровне".

Правительство Эстонии одобрило план расторжения договора о правовой помощи и поручило МИД подготовить для направления в парламент соответствующий законопроект.