МИД КНР заявил, что выход Италии из "Пояса и пути" не обсуждался на саммите с ЕС

Глава департамента Европы МИД КНР Ван Лутун выразил сомнение, что выход одной или нескольких стран из инициативы способен значимо повлиять на реализацию китайского проекта

ПЕКИН, 7 декабря. /ТАСС/. Возможный выход Италии из китайской инициативы "Один пояс - один путь" ("Пояс и путь") не обсуждался в ходе саммита КНР - ЕС, прошедшего в Пекине. Об этом заявил глава департамента Европы МИД КНР Ван Лутун.

"Об этом не было разговора на сегодняшнем саммите. <...> При этом я не уверен, что правительство Италии официально анонсировало свое решение по этому поводу", - отметил глава департамента Европы МИД КНР на пресс-конференции, посвященной результатам саммита.

Ван Лутун выразил сомнение, что выход одной или нескольких стран из инициативы "Один пояс - один путь" способен значимо повлиять на реализацию китайского проекта.

Неоднократно звучало предположение, что Италия выходит из инициативы под давлением США, что официальные власти страны категорически отрицали. Хотя известно, что американская администрация была раздражена, когда Италия присоединилась к инициативе Китая "Один пояс - один путь" в 2019 году. Тогда во главе правительства стоял Джузеппе Конте. Нынешний премьер Джорджа Мелони всегда скептически относилась к этому шагу и, будучи в оппозиции, выступала против. Поэтому отказ Италии от участия в инициативе "Один пояс - один путь", что предполагало, в частности, использование итальянских портов, вполне ожидаем в нынешних условиях. Одна из причин заключалась в том, что китайская сторона получила гораздо больше преимуществ от меморандума, тогда как ожидаемых результатов для итальянского экспорта он не принес.

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином для активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием как можно большего числа стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились 152 государства и более 30 международных организаций.