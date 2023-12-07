Япония и США хотят укреплять силы сдерживания на фоне сотрудничества РФ с КНР и КНДР

По данным японского МИД, стороны, в частности, условились активизировать обмен информацией и продолжить проведение совместных учений

ТОКИО, 7 декабря. /ТАСС/. Япония и США продолжат укреплять силы сдерживания и реагирования на фоне активизации сотрудничества России с Китаем и КНДР. Об это сообщил японский МИД по итогам очередного раунда расширенного диалога с американской стороной по вопросам сдерживания, запущенного в 2010 году.

"Обе стороны сошлись во мнении о необходимости продолжить укрепление сил сдерживания и реагирования на фоне растущих вызовов в сфере безопасности в регионе, которые отражены в продолжающихся пусках баллистических ракет Северной Кореей и укрепляющемся военном сотрудничестве между Россией и Китаем, а также между Россией и Северной Кореей", - говорится в сообщении японского внешнеполитического ведомства. Отмечается, что США также в очередной раз подтвердили свою приверженность защите Японии в рамках двустороннего договора о безопасности.

По данным МИД Японии, стороны также условились активизировать обмен информацией и продолжить проведение совместных учений, чтобы "повысить потенциал сдерживания альянса от возможных атак и потенциал сдерживания применения ядерного оружия". Подчеркивается, что Япония и США условились работать над повышением координации и повышением способности "противостоять вражеским ракетным угрозам".

Ранее на этой неделе, комментируя предстоящие переговоры в рамках расширенного диалога по вопросам сдерживания, глава японского внешнеполитического ведомства Ёко Камикава подчеркнула, что Япония выступает за создание мира без ядерного оружия, однако ситуация с безопасностью вынуждает Токио оставаться под ядерным зонтиком США. Камикава также напомнила, что японские власти в рамках новой стратегии национальной безопасности продолжают активное и последовательное укрепление оборонительного потенциала страны.

Японское правительство 16 декабря прошлого года утвердило новую стратегию нацбезопасности. В частности, в ней указано право Японии наносить контрудары по целям на территории потенциального противника. В то же время там подчеркивается, что нанесение превентивных ударов не допускается. Стратегия также предполагает увеличение военных расходов страны к 2027 году почти вдвое, до 2% ВВП. Для приобретения потенциала ответного удара правительство Японии планирует увеличить дальность имеющихся у нее на вооружении ракет "Тип-12", закупить американские крылатые ракеты Tomahawk и разработать собственные гиперзвуковые вооружения.