Участники приднестровского конфликта вышли на антиправительственные протесты в Кишиневе

Они требуют повысить им ежемесячные выплаты

КИШИНЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Участники приднестровского конфликта вышли на протест у парламента Молдавии с требованием повысить им ежемесячные выплаты. Несколько сотен их представителей потребовали встречи с председателем комиссии по национальной безопасности Лилианом Карпом, однако к ним вышел депутат правящей Партии действия и солидарности (ПДС) Борис Маркоч. Это вызвало недовольство со стороны протестующих, которые освистали его. Сотрудникам полиции пришлось вмешаться, чтобы оградить депутата от агрессивных демонстрантов, передает корреспондент ТАСС.

"Мы голосовали за правящую партию, мы привели их к власти и теперь должны стоять с протянутой рукой? Долой некомпетентную власть", - кричали демонстранты. Пытаясь успокоить страсти, Маркоч сообщил, что "депутаты решили сформировать до 30 декабря комиссию, которая займется проблемами ветеранов приднестровского конфликта". По его словам, в нее войдут как представители ветеранских организаций, так и депутаты парламента, сотрудники министерства финансов, министерства труда и социальной защиты.

"Мы сделаем все возможное, чтобы в ближайшее время начать работу над законом для ветеранов", - сказал Маркоч, отметив, что правительство на фоне кризиса в стране столкнулось с финансовыми трудностями. Он пояснил, что размер пособий для участников приднестровского конфликта уже увеличивался в марте этого года на 250 лей (около $14), но ветераны считают это недостаточным. На данный момент размер пособия за участие в приднестровском конфликте в зависимости от категории составляют от 800 до 1800 лей (от $45-101).

В Молдавии с лета прошлого года проходят протесты оппозиции, которая требует отставки президента Майи Санду, досрочных выборов в парламент. Также на протесты вышли фермеры, транспортники, представители других отраслей, которые требуют у правительства помощи. Их участники обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом, катастрофическим падением уровня жизни, стремительным ростом цен, подвергают критике за милитаристские заявления на фоне ситуации на Украине, а также рост военных расходов.

В этой ситуации Санду заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий сотрудникам правоохранительных органов. В стране был введен режим ЧП, приостановлено вещание 12 молдавских телеканалов, которые предоставляли площадку оппозиции, были заблокированы свыше 50 сайтов. Кроме того, были арестованы десятки активистов разных партий, уголовные дела заведены в отношении их руководителей.

Однако результаты прошедших в ноябре выборов в местные органы власти продемонстрировали падение рейтинга ПДС. Если по итогам досрочных выборов в 2021 году партия получила контроль над парламентом и смогла самостоятельно сформировать правительство, то сегодня она смогла заручиться поддержкой лишь трети принявших участие в выборах избирателей.