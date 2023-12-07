Греция будет давать гражданам Турции визы для посещения 10 греческих островов

Эти острова имеют либо структуры для беженцев, либо прямое паромное сообщение с Турцией

АФИНЫ, 7 декабря. /ТАСС/. Греция будет выдавать гражданам Турции визы для круглогодичного посещения в течение недели 10 греческих островов в Эгейском море в рамках исключения из шенгенского режима, которого она добилась у Еврокомиссии. Об этом сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе совместных заявлений с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Что касается постоянной поддержки Грецией пути европейской интеграции Турции, наша страна поддерживает упрощение визового режима, как всегда в рамках европейских норм, чтобы турецкая молодежь, ученые, бизнесмены, студенты могли развивать более тесные отношения с Европой. Кроме того, Греция запросила и добилась одобрения Европейской комиссии на предоставление гражданам Турции и их семьям возможности посещать круглый год в течение семи дней 10 наших островов, которые либо имеют структуры для беженцев, либо имеют прямое паромное сообщение с Турцией", - сказал Мицотакис.

По словам премьера, "это инициатива с сильным посланием, которая также констатирует великую истину, что греческие острова являются мостом общения и дружбы между двумя странами".