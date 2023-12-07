Турция и Греция договорились о мерах укрепления доверия, в том числе в военной сфере

Анкара и Афины также заявили о стремлении разрешать споры путем прямых консультаций

АНКАРА, 7 декабря. /ТАСС/. Турция и Греция договорились реализовывать меры укрепления доверия, в том числе в военной сфере. Об этом говорится в "Афинской декларации о дружественных отношениях и добрососедстве", подписанной по итогам переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

"Стороны согласны участвовать в постоянных, конструктивных и содержательных консультациях, <...> вести политический диалог, переговоры по вопросам, представляющим взаимный интерес. [В том числе по] мерам укрепления доверия, включая меры в военной сфере, которые способствовали бы устранению необоснованных источников напряженности и связанных с ними рисков", - говорится в документе, распространенном администрацией турецкого лидера.

"Стороны будут стремиться разрешать любые споры, возникающие между ними, в дружественном ключе путем прямых консультаций между ними или с помощью других средств по взаимному выбору, как это предусмотрено в Уставе Организации Объединенных Наций. Стороны обязуются воздерживаться от любых заявлений, инициатив или действий, способных подорвать или дискредитировать букву и дух настоящей декларации или поставить под угрозу поддержание мира и стабильности в их регионе", - отмечается в тексте.

Анкара и Афины договорились реализовывать такой подход к двусторонним отношениям, который позволит "расширять экономическое сотрудничество и углублять гуманитарные связи". "Учитывая значительный прогресс, достигнутый в реализации в рамках совместного плана действий позитивной повестки по экономическим и торговым вопросам, стороны будут изучать дополнительные темы для сотрудничества", - отмечается в документе.

В декларации указано, что принятый турецко-греческий расширенный план действий включает "меры, представляющие взаимный интерес в деловой сфере, экономике, туризме, транспорте, энергетике, инновациях, науке и технике, сельском хозяйстве, охране окружающей среды, соцобеспечении и здравоохранении, в вопросах молодежи, образования и спорта". Стороны совместно будут определять, как и в каком ключе вести работу в этих областях.