В Бразилии считают, что армия Венесуэлы может занять спорный регион через Атлантику

По мнению неназванных бразильских военных, на суше противостоять Гайане будет значительно сложнее, чем на море

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 декабря. /ТАСС/. Представители министерства обороны Бразилии считают, что Венесуэла может "вторгнуться" в Гайану на фоне территориального спора через Атлантический океан. Об этом сообщило издание Metrópoles со ссылкой на источники в ведомстве.

По мнению неназванных бразильских военных, на суше противостоять Гайане будет значительно сложнее, чем на море. Поэтому вариант проведения операции в океане предпочтительнее. В тех районах, где Венесуэла и Гайана граничат напрямую, передвижение войск фактически невозможно из-за труднопроходимого ландшафта. "Граница между Венесуэлой и Гайаной проходит в основном по джунглям, это может затруднить передвижение как бронетехники, так и войск [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро", - говорится в публикации.

По оценке издания, если Венесуэла все-таки решится применить силу против оспариваемого Каракасом региона Эссекибо, ввести войска она сможет только через территорию Бразилии. В результате Венесуэлу "снова ждут трудности", поскольку ранее власти Бразилии заявили, что будут защищать спорный регион Гайана-Эссекибо от притязаний со стороны Венесуэлы.

Как сообщил ранее новостной портал G1, Министерство обороны Бразилии приняло решение направить 20 бронированных машин на границу с Венесуэлой для усиления безопасности в связи с обострением территориального спора.

В свою очередь президент Гайаны Мухаммед Ирфаан Али ранее заявил, что руководство страны надеется на активную позицию Бразилии по недопущению обострения ситуации в регионе в свете территориального спора республики с соседней Венесуэлой.

О конфликте Венесуэлы с Гайаной

На консультативном референдуме 3 декабря около 95% участников проголосовали за создание штата Гайаны-Эссекибо и его включение в состав Венесуэлы с предоставлением венесуэльских удостоверений личности проживающим на этой территории гражданам.

Конфликт между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью 159 500 кв. км к западу от реки Эссекибо, получившей название Гайана-Эссекибо, продолжается уже более 100 лет. Эта территория составляет более двух третей Гайаны, на ней проживают 283 тыс. человек из чуть более чем 800 тыс. общего населения страны.

Территориальный спор обострился в связи с открытием в 2015 году нефтяных месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти, и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы. В сентябре еще семь транснациональных компаний, включая China National Offshore Oil Corporation, QatarEnergy и TotalEnergies, получили от правительства Гайаны лицензии на разработку месторождений на морском шельфе.

ExxonMobil сообщила в ноябре о начале нефтедобычи на третьем месторождении (Payara) блока Stabroek площадью 26 800 кв. км, что позволит в 2024 году довести добычу нефти на этом блоке до 620 тыс. баррелей в сутки, а в 2027-м - до 1,2 млн.

В апреле Международный суд ООН признал приемлемым для рассмотрения иск Гайаны к Венесуэле о демаркации границы между ними на основании арбитражного решения третейского суда, состоявшегося в Париже в 1899 году, на котором под давлением Великобритании 90% спорной территории было по поддельным картам передано ее колонии - Британской Гайане. Венесуэла, которая признает Гайану-Эссекибо своей законной территорией, считает, что конфликт не подлежит юрисдикции Международного суда ООН, и настаивает на демаркации границ путем прямых переговоров с Гайаной, что предусмотрено женевским соглашением от 1966 года.