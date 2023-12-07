Евродепутат считает, что глава Еврокомиссии все глубже втягивает ЕС в конфликт на Украине

Таким образом Харальд Вилимски от Австрийской партии свободы прокомментировал результаты социологического исследования, согласно которому Австрия стала страной с наиболее скептически настроенным к политике ЕС населением

ВЕНА, 7 декабря. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен все глубже втягивает Евросоюз в конфликт на Украине и требует от государств объединения все большие объемы финансирования для Киева. Такое мнение выразил евродепутат Харальд Вилимски, возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте.

"Хваленые европейские решения - это не решения, а часть проблемы. Брюссель потерпел полный провал в миграционном вопросе. Массовая иммиграция в Европу не прекращается, при этом права на убежище нарушаются. Председатель Еврокомисии [Урсула] фон дер Ляйен все глубже втягивает союз в войну на Украине и требует на нее все больше и больше денег. Инфляция - также подпитываемая "Зеленой сделкой" - ложится тяжелым бременем на плечи граждан", - приводит текст заявления политика пресс-служба АПС.

Таким образом Вилимски прокомментировал результаты социологического исследования, согласно которому Австрия стала страной с наиболее скептически настроенным к политике ЕС населением. Согласно опубликованным накануне данным опроса социологической службы ЕС "Евробарометр", лишь 42% австрийцев довольны членством страны в Евросоюзе, в то время как 22% жителей альпийской республики негативно оценивают ее участие в объединении. Данные показатели стали рекордными среди всех 27 членов ЕС.

Согласно данным социологического опроса, опубликованным Австрийским агентством печати 29 ноября, АПС является самой популярной политической силой страны (30,3%). Правящие Австрийская народная партия (20,5%) и "Зеленые" (8,9%) суммарно пользуются поддержкой 29,4% населения.