В Израиле мирный житель ранен в результате обстрела с территории Ливана

В ЦАХАЛ указали, что "были зафиксированы дополнительные запуски из Ливана в сторону Израиля"

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 декабря. /ТАСС/. Мирный житель получил ранения в результате обстрела района на севере Израиля противотанковой ракетой, выпущенной с территории Ливана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Некоторое время назад террористы выпустили противотанковую ракету с территории Ливана по району Матат на севере Израиля. В результате обстрела был ранен израильский мирный житель", - говорится в сообщении. В пресс-службе указали, что "были зафиксированы дополнительные запуски из Ливана в сторону Израиля".

"Вертолеты, танки и артиллерия ЦАХАЛа наносят удары по местам, откуда производились обстрелы", - добавили в армейском ведомстве.