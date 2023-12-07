Мицотакис обсудил с Эрдоганом ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, Кавказе, а также Кипр

Премьер Греции сообщил, что разошелся с турецким лидером во мнениях по кипрскому вопросу

АФИНЫ, 7 декабря. /ТАСС/. Премьер Греции Кириакос Мицотакис обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию на Ближнем Востоке, Украине и Кавказе, а также кипрскую проблему, по которой у сторон сохраняются разногласия. Об этом сообщил Мицотакис в ходе совместных заявлений с турецким лидером.

"С президентом Эрдоганом мы рассмотрели все события в регионе и в мире, события, которые нас беспокоят на Ближнем Востоке, Украине, Кавказе, - сказал Мицотакис. - Мы всегда должны придерживаться необходимости соблюдения международной законности, осуждения любых форм агрессии, экстремизма и терроризма, независимо от формы их проявления, при абсолютном уважении территориальной целостности государств и защите гуманитарных ценностей, с особым упором на защиту мирного населения".

"Мы расходимся во мнениях по кипрскому вопросу, - продолжил греческий премьер. - Для нас, я говорю это ясно, нет другого решения, кроме резолюций Совета Безопасности ООН. Диалог следует возобновить с того места, где он был прерван в 2017 году. Только благодаря ему можно добиться реального прогресса".

Кипр разделен по национальному признаку с момента вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована самопровозглашенная Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК), признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами. Многократные попытки сторон урегулировать проблему пока не привели к результату. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра велись при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в городе Кран-Монтана в 2017 году.

Греция и Республика Кипр отвергают идею создания двух государств на Кипре, которую отстаивает турко-кипрская стороны и Турция. Так, Эрсин Татар, занимающий пост президента самопровозглашенной ТРСК, настаивает на том, что переговорный процесс может возобновиться только при подтверждении равного суверенитета и равноправного международного статуса ТРСК.

О стремлении обеспечить гармоничную жизнь мусульман

Греция стремится обеспечить проживающему в области Фракия на границе с Турцией мусульманскому меньшинству условия для гармоничной жизни, и в этом направлении правительство Греции будет продолжать работать день и ночь, заявил Мицотакис.

Мицотакис отметил в своем выступлении, что "мостами общения и дружбы являются и меньшинства, проживающие в двух странах, потому что равенства в правах и благополучие, которые обеспечивает каждое государство своим меньшинствам, помогает взаимному пониманию и взаимному уважению".

После этого в своем выступлении Эрдоган упомянул о "турецком меньшинстве" во Фракии, которое в Греции предпочитают называть мусульманским меньшинством. "Турецкое меньшинство в Греции и греческая община в Турции являются "строительными блоками" нашего человеческого и культурного богатства. Усиление спокойствия и мирной жизни меньшинств положительно повлияет на отношения", - сказал Эрдоган. После его выступления Мицотакис снова взял слово для комментария по вопросу меньшинств. "Для нас и для меня лично Фракия является примером гармоничного сосуществования христиан и мусульман. Наши сограждане-мусульмане имеют - и мы всегда стремимся обеспечить на практике - равные возможности. Мы работаем в этом направлении. Определение статуса меньшинства как мусульманского определяется самим Лозанским [мирным] договором [1923 года]. Наш долг, греческой системы правопорядка, - обеспечить и укрепить эту атмосферу гармоничного сосуществования. И я хочу заверить вас и всех наших сограждан-мусульман, что в этом направлении правительство Греции будет продолжать работать денно и нощно", - подчеркнул глава правительства.

Лозанский мирный договор 1923 года установил новые границы Турции, юридически оформив распад Османской империи и закрепив территорию Турции в ее современных границах. Турция тогда, в частности, утратила контроль над островами в Эгейском море, включая Лемнос, Самотраки, Лесбос, Хиос, Самос, Икария. Граница во Фракии была установлена по линии реки Эврос.