В КНДР обвинили Японию в подготовке к вторжению в азиатские страны

В стране считают, что Япония, "присоединяясь к гегемонистской политике США, сует нос в агрессивные блоки в регионе"

ТОКИО, 7 декабря. /ТАСС/. Япония безрассудно наращивает военный потенциал и готовится к вторжению в азиатские страны, как это было в эпоху "императорской армии". Такое мнение выражено в комментарии Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

"Япония, превратив себя в опасную и агрессивную силу, бешено цепляется за безрассудное наращивание вооруженных сил. Происки Японии, которая оправдывает свои прошлые военные преступления и ничуть не скрывает попытки к повторному вторжению, безусловно, подвергнут человечество огромным бедствиям", - говорится в комментарии ЦТАК. В КНДР выразили уверенность в том, что Япония, "присоединяясь к гегемонистской политике США, сует нос в агрессивные блоки в регионе".

В своем комментарии ЦТАК предостерег Японию от "легкомысленных поступков", назвав японскую сторону "потомками императорской армии". "Те государства, которые в прошлое время подвергались кровавым страданиям и несчастьям японскими милитаристами, остро следят за пакостными военными действиями Японии", - пишет северокорейское агентство.

В КНДР также подвергли острой критике решение японских властей наделить Силы самообороны Японии правом нанесения контрударов по базам противника.

Японское правительство 16 декабря 2022 года утвердило новую стратегию нацбезопасности. В частности, в ней указано право Японии наносить контрудары по целям на территории потенциального противника. В то же время там подчеркивается, что нанесение превентивных ударов не допускается. Стратегия также предполагает увеличение военных расходов страны к 2027 году почти вдвое, до 2% ВВП. Для приобретения потенциала ответного удара правительство Японии планирует увеличить дальность имеющихся у нее на вооружении ракет "Тип-12", закупить американские крылатые ракеты Tomahawk и разработать собственные гиперзвуковые вооружения.