США проведут совместные с Гайаной военно-воздушные учения

По данным посольства США в республике, страна продолжит выполнять обязательства в качестве партнера Гайаны по безопасности и будет способствовать региональному сотрудничеству

ГАВАНА, 7 декабря. /ТАСС/. Военные США и Гайаны проведут совместные военно-воздушные учения на фоне обострения ситуации вокруг территориального спора страны с Венесуэлой.

"7 декабря в сотрудничестве с Силами обороны Гайаны (GDF) Южное командование США (USSOUTHCOM) проведет летные операции на территории Гайаны в рамках регионального сотрудничества. В дополнение к этим учениям USSOUTHCOM продолжит сотрудничество с GDF в сферах готовности к стихийным бедствиям, воздушной и морской безопасности, а также противодействия транснациональным преступным организациям. США продолжат выполнять свои обязательства в качестве надежного партнера Гайаны по безопасности и будут способствовать региональному сотрудничеству и оперативной совместимости", - говорится в заявлении на сайте посольства США в южноамериканской республике.

Силы обороны Гайаны сообщили в среду, что ведут поиски вертолета, связь с которым была утеряна, когда он находился над спорной с Венесуэлой территорией.

Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы единогласно приняла в среду в первом чтении Органический закон о защите Гайаны-Эссекибо в составе Венесуэлы на основании результатов консультативного референдума. Проект закона предусматривает создание 24-го штата Гайана-Эссекибо на спорной территории с Гайаной. Спор между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью 159 500 кв. км к западу от реки Эссекибо продолжается уже более 100 лет. Она составляет более двух третей Гайаны, на ней проживают 283 тыс. человек из чуть более чем 800 тыс. общего населения страны. Территориальный спор обострился в связи с открытием в 2015 году нефтяных месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти, и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы.

В апреле Международный суд ООН признал приемлемым для рассмотрения иск Гайаны к Венесуэле о демаркации границы между ними на основании арбитражного решения третейского суда, состоявшегося в Париже в 1899 году, на котором под давлением Великобритании 90% спорной территории было по поддельным картам передано ее колонии - Британской Гайане. Венесуэла, которая признает Гайану-Эссекибо своей законной территорией, считает, что конфликт не подлежит юрисдикции Международного суда ООН, и настаивает на демаркации границ путем прямых переговоров с Гайаной, что предусмотрено Женевским соглашением от 1966 года.