США не считают, что принятие в СБ ООН новых документов поможет ситуации в Газе

ОАЭ ранее распространили в Совбезе свой проект гуманитарной резолюции по палестино-израильскому конфликту

ООН, 7 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты полагают, что в настоящее время принятие новых резолюций в Совете Безопасности ООН по палестино-израильскому конфликту не принесет какой-либо пользы в вопросе улучшения ситуации в секторе Газа.

Ранее ОАЭ распространили в Совбезе свой проект гуманитарной резолюции по палестино-израильскому конфликту. В документе содержится призыв к немедленному прекращению огня, а также к соблюдению всеми сторонами своих обязательств по международному гуманитарному праву. "Мы еще не обсуждали с ОАЭ их текст, - заявил журналистам заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд. - Однако мы уже давали ясно понять, что не считаем, что новый продукт в Совете Безопасности принесет пользу в текущей ситуации".

15 ноября СБ ООН принял мальтийский проект ближневосточной гуманитарной резолюции, направленной на помощь детям в зоне палестино-израильского конфликта. Из 15 членов совета документ поддержали 12, а Великобритания, Россия и США воздержались от голосования. Совбез отклонил поправку Москвы к этой резолюции с призывом к гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению военных действий, в документе содержится призыв к гуманитарным паузам, достаточным для оказания помощи гражданскому населению.