Греция и Турция подписали 16 деклараций, соглашений и меморандумов в ходе визита Эрдогана

В частности, глава греческого правительства Кириакос Мицотакис и турецкий президент подписали декларацию об отношениях дружбы и добрососедства

АФИНЫ, 7 декабря. /ТАСС/. Турция и Греция подписали 16 деклараций, соглашений и меморандумов в рамках визита в Афины турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей.

Глава греческого правительства Кириакос Мицотакис и Эрдоган подписали декларацию об отношениях дружбы и добрососедства, а министры двух стран поставили свои подписи еще под 15 документами.

Так, подписано соглашение в сфере образования, направленное на укрепление сотрудничества между профильными министерствами. Речь идет о признании дипломов о техническом образовании, обмене знаниями и опытом, организации совместной образовательной деятельности преподавателей и студентов, студенческих обменах, отмечает агентство.

Министры подписали семь меморандумов о взаимопонимании в секторе создания электрических соединений (операторами электросетей Греции и Турции), секторе малого и среднего бизнеса, в экспорте (между организациями Export Credit Greece и Turk Eximbank), инвестициях (сотрудничество компаний Enterprise Greece и Invest in Turkiye), бизнесе, сфере социальных услуг с акцентом на защиту людей с ограниченными возможностями, а также в спорте. В частности, последний меморандум заменяет предыдущий протокол 2013 года и способствует укреплению института Олимпийских игр, сотрудничеству в борьбе с манипулированием состязаниями, обменам между национальными федерациями и спортивными группами.

Еще семь совместных деклараций касаются сотрудничества в сфере туризма, исследований и инноваций, созыва объединенного экономического и торгового комитета, взаимодействия в области развития сельских территорий, таможенного сотрудничества, строительства второго трансграничного моста в области Эврос, а также организации онлайн-конкурса с активным участием школьников, студентов вузов, стартапов, торгово-промышленных палат двух стран на тему предложений по вопросам охраны окружающей среды и повседневной жизни в городской среде.

В декларации о сотрудничестве в сфере туризма, в частности, говорится о договоренности сторон о том, что объединенный комитет по туризму будет собираться каждый год в целях содействия прямому сотрудничеству туристических агентств и агентов, укрепления обмена передовой практикой и опытом, изучения возможностей совместных инвестиций в туризм с целью увеличения туристических потоков.