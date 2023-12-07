СМИ: застрявшие в Польше украинские грузовики перевезут по железной дороге

По информации издания "Страна", как сообщил представитель "Укржелдорог" Валерий Ткачев, на переходе с Хрубешувом уже стоит груженый поезд

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Компания "Укржелдороги" готовится перевезти по железной дороге большегрузные автомобили, застрявшие в Польше из-за блокады автомобильных пунктов пропуска. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

"Сейчас у нас стоит груженый поезд на переходе с Хрубешувом. Как только этот тестовый поезд пройдет и все будет хорошо, мы запустим составы в массовом порядке", - цитирует издание представителя "Укржелдорог" Валерия Ткачева. По его словам, на этом этапе Варшава и Киев решают технические вопросы.

Польские перевозчики 6 ноября заблокировали три основных КПП на границе с Украиной. 23 ноября к ним добавился четвертый. Водители грузовиков вынуждены сутками стоять в многокилометровых очередях, в которых скопилось более 3 тыс. большегрузов.

Переговоры с протестующими пока не привели к результатам. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и восстановить систему разрешений для украинских транспортных компаний, существовавшую до 24 февраля 2022 года.