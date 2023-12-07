Премьер Словакии выступил за словацко-российский диалог

Роберт Фицо отверг "представление, что России не существует"

БРАТИСЛАВА, 7 декабря. /ТАСС/. Премьер Словакии Роберт Фицо, выступая в Национальном совете, отметил необходимость диалога между его страной и РФ.

"Словакия имела и будет иметь дружеские отношения с каждой страной, в этом заинтересованной, - сказал премьер, чьи слова приводит Словацкое телевидение. - Отвергаю представление, что России не существует. Она была, есть и будет".

После завершения конфликта на Украине должна произойти "значительная стандартизация отношений с РФ", считает глава правительства. Сейчас, по словам Фицо, контакты сведены до минимума.

"Россия была значимым партнером Словакии, но сегодня наши отношения практически мертвы. Посольство [Словакии] в Москве, как и [дипломатическое] представительство России в Братиславе, находятся в полной изоляции. Они ни с кем не встречаются. Это, как думаю, неправильно. Мы должны говорить друг с другом. Без этого не произойдет продвижение [в наших отношениях]", - уверен Фицо.

Он подчеркнул, что антироссийские санкции оказались неэффективными, но этого не желают признать в руководстве Евросоюза. "Эту правду полагается не говорить, а если вы скажете, что санкции не работают, то вас назовут политически некорректным", - сказал премьер.

Западные ограничения, по словам Фицо, сделали РФ значительно более самостоятельной. Она стала развивать отрасли экономики, зависящее ранее от зарубежных поставок. "Наиболее плохое - санкции часто вредили Евросоюзу и Словакии", - сказал политик, подчеркнув, что республика не будет поддерживать антироссийские санкции, которые могут причинить ей ущерб. Это касается, например, сферы атомной энергетики.