Греко-кипрская сторона выступила против ограничений полномочий будущего посланника ООН

Президент Республики Кипр Никос Христодулидис выразил надежду на то, что власти непризнанной мировым сообществом ТРСК проявят политическую волю и стороны смогут двигаться к возобновлению переговоров гораздо быстрее

НИКОСИЯ, 7 декабря. /ТАСС/. Греко-кипрские власти выступают категорически против каких-либо ограничений полномочий будущего посланника генсека ООН по Кипру. Об этом заявил журналистам президент Республики Кипр Никос Христодулидис. Его попросили прокомментировать сообщения о том, что турко-кипрская сторона выдвинула несколько условий, в частности, настаивая на ограничении мандата посланника шестью месяцами.

"Нет никаких условий. <...> Генеральный секретарь ООН связан резолюциями Совета Безопасности ООН, именно отсюда и проистекает мандат", - заявил Христодулидис. Он выразил надежду на то, что власти непризнанной мировым сообществом Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) проявят политическую волю и стороны смогут двигаться к возобновлению переговоров гораздо быстрее. "Если будет политическая воля, шести месяцев не потребуется", - добавил президент.

Как сообщили ранее кипрские СМИ, генсек ООН Антониу Гутерриш решил назначить своим посланником по Кипру бывшую главу МИД Колумбии (2010-2018) Марию Анхелу Ольгин Куэльяр. И греки-киприоты, и турки-киприоты согласились с этой кандидатурой, ожидая официального объявления. При этом, однако, глава МИД в правительстве ТРСК Тахсин Эртугрулоглу заявил накануне, что положительный ответ дан ими "при условии, что не будет [попыток] искать общую основу для федерации". По его словам, позиция турецкой стороны заключается в том, чтобы "попытаться найти точки соприкосновения на основе [сосуществования] двух государств".

Администрация Христодулидиса активно выступала за назначение посланника генсека ООН, считая, что его главная задача - выяснить, возможно ли возобновить прерванные в 2017 году переговоры между греками-киприотами и турками-киприотами по проблеме разделенного острова. Руководство турок-киприотов в принципе было не против назначения, но указывало, что этот человек должен подчиняться лично генсеку ООН, а его мандат - ограничиваться шестью месяцами. При этом он не должен быть обременен никакими решениями Совета Безопасности и не должен представлять ЕС и британское Содружество наций, о чем лидер турок-киприотов Эрсин Татар проинформировал Гутерриша.

Усилия нынешнего руководства Республики Кипр и ее президента направлены на то, чтобы попытаться выйти из тупика и возобновить переговоры под эгидой ООН. Инициативы предполагают более активную вовлеченность ЕС в решение проблемы. Однако лидер турок-киприотов до последнего настаивал на том, что переговорный процесс может возобновиться только при подтверждении равного суверенитета и равноправного международного статуса ТРСК.