Parisien: в центре Парижа три ветки электричек RER встали из-за протечки канализации

По информации газеты, прорыв канализации привел к "серьезной утечке воды" и, как следствие, повреждению системы семафоров на крупном транспортном узле

ПАРИЖ, 7 декабря. /ТАСС/. Движение поездов по трем веткам парижских пригородных электричек RER на протяжении пяти часов оказалось полностью заблокировано в центральной части города из-за протечки канализации. Об этом сообщила газета Le Parisien.

Проблема была выявлена еще в районе полудня по местному времени (14:00 мск) на вокзале Chatelet les Halles, через которую проходят ветки A, B и D. Прорыв канализации привел к "серьезной утечке воды" и, как следствие, повреждению системы семафоров на этом крупном транспортном узле. Из соображений безопасности движение поездов было остановлено.

На линии A движение поездов было остановлено от станции Auber до станции Nation, то есть на большей ее части в пределах Парижа, а также "сильно затруднено на протяженности остальной ветки", согласно сообщению парижского управления транспорта. На этой ветке трафик возобновился в районе 17:00 (19:00 мск). В администрации ветки RER B, где поезда встали от станции Luxembourg до Северного вокзала, обещают возобновить движение после 18:00 (20:00 мск). А вот на участке линии D, соединяющем два междугородных вокзала - Северный и Лионский, - поезда поедут лишь после 20:00 по местному времени (22:00 мск), согласно последнему сообщению в соцсети X (ранее Twitter) на странице этой ветки.

Этот инцидент произошел на волне дискуссий по поводу способности транспортной системы Парижа выдержать поток 500 тыс. французских и иностранных туристов, которые приедут в столицу на Олимпийские игры летом 2024 года. В конце ноября мэр Парижа Анн Идальго в эфире радио RTL предупредила, что в некоторых районах транспорт просто не сможет справиться с резким ростом потока пассажиров. В свою очередь министр-делегат, отвечающий за транспорт, Клеман Бон, напротив, выразил уверенность, что все будет готово и раскритиковал мэра за отсутствие на консультациях по этому вопросу. Впрочем, позже он все же обратился к согражданам с призывом найти возможность перейти на удаленный режим работы в период игр, чтобы снизить риск перегрузки транспортной системы столичного региона.