Республиканцы в нижней палате Конгресса США представили резолюцию об импичменте Байдена

Резолюция предписывает комитетам Палаты представителей по надзору и подотчетности, по доходам и расходам и юридическому комитету продолжить текущие разбирательства в рамках дела об импичменте

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Члены Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии распространили текст резолюции, санкционирующей продолжение расследования с целью вынесения импичмента американскому президенту-демократу Джо Байдену. Документ внесен на рассмотрение нижней палаты законодательного органа США от имени конгрессмена Келли Армстронга (от штата Северная Дакота).

Резолюция предписывает комитетам Палаты представителей по надзору и подотчетности, по доходам и расходам и юридическому комитету продолжить текущие разбирательства в рамках дела об импичменте. Согласно тексту документа, "необходимо выяснить, существуют ли достаточные основания для того, чтобы Палата представителей воспользовалась конституционным правом на импичмент".

Ожидается, что законодатели рассмотрят резолюцию 12 декабря, а голосование по ней может состояться уже на следующий день.

2 декабря спикер нижней палаты американского законодательного органа Майк Джонсон заявил, что Белый дом мешает республиканцам в Палате представителей расследовать преступления, в совершении которых они подозревают американского лидера и членов его семьи. По его словам, американская администрация препятствует выступлению как минимум двоих-троих свидетелей. В начале ноября Джонсон сообщил, что решение о вынесении импичмента Байдену будет принято в скором времени. Джонсон добавил, что решение примут в зависимости от того, какими будут доказательства и "к чему они приведут".

Республиканцы ранее не раз заявляли, что семья Байдена получает средства от компаний, в том числе иностранных, за то, что использует политическое влияние в интересах бизнеса. Председатель комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Джеймс Комер в связи с этим подчеркнул, что действующий президент США "должен ответить на вопросы американцев", в частности разъяснить условия финансовых договоренностей с братом и сообщить, получал ли он крупные суммы от других родственников, сотрудничавших с бизнесом.