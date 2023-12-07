СМИ: Украину и Ближний Восток обсуждают главы МО стран Вишеградской группы

По информации TASR, 8 декабря к ее участникам присоединятся представители организации Центральноевропейского оборонного сотрудничества и государств западной части Балканского полуострова

БРАТИСЛАВА, 7 декабря. /ТАСС/. Ситуация на Украине и Ближнем Востоке находится в центре внимания встречи глав оборонных ведомств стран Вишеградской группы (Словакия, Чехия, Венгрия и Польша). Об этом сообщило информационное агентство TASR.

Словакию на встрече, проходящей в столице председательствующей в региональном объединении Чехии, представляет министр обороны Роберт Калиняк. В пятницу к ее участникам присоединятся коллеги из организации Центральноевропейского оборонного сотрудничества и государств западной части Балканского полуострова.

Речь в пятницу, согласно агентству, также пойдет об Украине и израильско-палестинском конфликте. Политики обсудят последствия происходящих там событий для Центральной Европы и Балкан.