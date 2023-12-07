Арабские страны ожидают голосования в СБ ООН по ближневосточной резолюции ОАЭ 8 декабря

В Газе сложилась катастрофическая ситуация, заявил постоянный представитель Мавритании при организации Сиди Мохамед Лагдаф

ООН, 7 декабря. /ТАСС/. Группа арабских стран в ООН вместе с Организацией исламского сотрудничества ожидают, что голосование по предложенному ОАЭ гуманитарному проекту резолюции по палестино-израильскому конфликту пройдет уже в пятницу, 8 декабря.

"В Газе сложилась катастрофическая ситуация, - заявил журналистам постоянный представитель Мавритании при ООН Сиди Мохамед Лагдаф. - Мы следим за ситуацией <...> и надеемся, что голосование пройдет завтра".

Ранее ОАЭ распространили в Совбезе свой проект гуманитарной резолюции по палестино-израильскому конфликту. В документе содержится призыв к немедленному прекращению огня, а также к соблюдению всеми сторонами своих обязательств по международному гуманитарному праву. В четверг заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд заявил журналистам, что по мнению Соединенных Штатов, принятие новых документов по сектору Газа в Совбезе ООН не принесет пользы в текущей ситуации.