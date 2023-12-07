Армия Израиля сообщила о новых авиаударах по объектам "Хезболлах" в Ливане

В ЦАХАЛ добавили, что в течение дня зафиксировали запуск еще нескольких снарядов с ливанской территории

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 декабря. /ТАСС/. Израильские военные нанесли авиаудары по объектам шиитской организации "Хезболлах" в Ливане. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ранее сегодня истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по террористической инфраструктуре и оперативному штабу террористической организации "Хезболлах" в Ливане в ответ на запуски [снарядов] в сторону территории Израиля в течение дня", - говорится в сообщении.

Кроме того, в течение дня Армия Израиля зафиксировала запуск еще нескольких снарядов с ливанской территории. В ответ израильские военные обстреляли источник огня.