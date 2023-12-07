ХАМАС приветствовало слова Гутерриша к СБ ООН с требованием установить перемирие в Газе

Движение также указало на "враждебную и высокомерную позицию" Израиля по отношению к генсеку всемирной организации

КАИР, 7 декабря. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС приветствует инициативу генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по установлению режима прекращения огня в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении движения, опубликованном в официальном Telegram-канале.

"Мы приветствуем инициативу генсека ООН по осуществлению статьи 99 Устава организации и его обращение к Совету Безопасности с предупреждением о том, что происходящее в секторе Газа угрожает международному миру и безопасности, а также его требование прекратить массовые убийства и остановить агрессию оккупационных сил", - говорится в заявлении палестинских радикалов.

Вместе с тем ХАМАС выступило с осуждением "молчания международного сообщества во главе с американской администрацией и некоторыми западными странами перед лицом высокомерия преступной сионистской оккупации в ее нападках и презрении к институтам ООН". В частности, движение указало на "враждебную и высокомерную позицию" Израиля по отношению к генсеку всемирной организации.

Ранее Гутерриш указал на необходимость установления гуманитарного прекращения огня, при котором "средства для выживания могут быть восстановлены, а помощь будет доставлена безопасно и своевременно". Гутерриш впервые за все время пребывания во главе всемирной организации направил письмо председателю Совбеза, воспользовавшись статьей 99 Устава ООН, согласно которой генсек "имеет право доводить до сведения Совета Безопасности любые вопросы, которые, по его мнению, могут угрожать поддержанию международного мира и безопасности".

В ответ министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что пребывание Гутерриша на посту генсека ООН "угрожает миру во всем мире". По его словам, запрос генсека ООН на применение статьи 99 Устава ООН и призыв к прекращению огня в Газе "представляют собой поддержку террористической организации ХАМАС".