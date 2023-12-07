В Братиславе прошел массовый антиправительственный митинг

Телеканал Markiza передает, что он был созван оппозиционными либеральными партиями

БРАТИСЛАВА, 7 декабря. /ТАСС/. Массовый митинг протеста против политики назначенного 25 октября правительства премьера Словакии Роберта Фицо прошел в Братиславе. Он был созван оппозиционными либеральными партиями, сообщил телеканал Markiza.

В митинге, состоявшемся в центре Братиславы перед дворцом правительства, приняли участие тысячи сторонников либеральных партий, потерпевших поражение на парламентских выборах в конце сентября. Поводом для созыва митинга послужило принятое в среду решение кабмина упразднить управление специальной прокуратуры. Оно занималось расследованием резонансных дел, ряд фигурантов которых был связан с политикой.

Работу спецпрокуратуры резко критикует правительство. Ее действия, как утверждают представители кабмина, были непрофессиональными, необъективными и направленными на реализацию политических интересов либеральных партий, потерявших рычаги власти.

Фицо сообщил ранее, что управление спецпрокуратуры нарушало права граждан, дела которых расследовало. Это подразделение, по его словам, злоупотребляло предоставленными полномочиями, а его начальство ставило себя выше руководства Генеральной прокуратуры Словакии.