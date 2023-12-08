США разработают стратегию по Черному морю в сфере безопасности

Документ должен предусматривать в том числе усиление координации с НАТО и Евросоюзом, углубление экономических связей, укрепление энергетической безопасности, увеличение военной помощи

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Американские законодатели намерены обязать исполнительную власть США разработать стратегию по Черноморскому региону, которая будет направлена на увеличение помощи в сфере безопасности партнерам Соединенных Штатов. Об этом говорится в согласованном комитетами по делам вооруженных сил обеих палат Конгресса США проекте оборонного бюджета на 2024 финансовый год (начался в стране 1 октября). Документ насчитывает 3 тыс. страниц.

Как отмечается в документе, президент должен поручить Совету национальной безопасности Белого дома "разработать межведомственную стратегию в отношении Черноморского региона и черноморских государств". В нее должно входить усиление координации с НАТО и Евросоюзом, углубление экономических связей, укрепление энергетической безопасности, увеличение военной помощи, "укрепление помощи в сфере безопасности с региональными партнерами в соответствии с ценностями и интересами Соединенных Штатов". Члены Конгресса обязывают исполнительную власть "уделять приоритетное внимание помощи, направленной на укрепление обороноспособности, расширение регионального сотрудничества в области безопасности Черного моря и повышение оперативной совместимости с силами НАТО". Они обязывают вашингтонскую администрацию предоставить "план координации и синхронизации помощи в области безопасности с черноморскими государствами, сосредоточенный на Украине, Румынии, Болгарии, Молдавии и Грузии, с целью расширения регионального сотрудничества в области безопасности на Черном море". Стратегия должна быть разработана и направлена в Конгресс "не позднее чем через 180 дней после даты вступления в силу" оборонного бюджета.

Объем оборонного бюджета, согласно документу, составит рекордные $886 млрд, что на 3% больше, чем в прошлом финансовом году. В Конгрессе сформировали комиссию из представителей обеих палат для согласования деталей подготовленных Палатой представителей и Сенатом различающихся проектов оборонного бюджета. Теперь конгрессмены и сенаторы должны будут проголосовать за согласованный документ.

После одобрения обеими палатами итоговый проект оборонного бюджета будет направлен президенту США Джо Байдену на подпись. Согласованные проекты оборонного бюджета, как правило, утверждаются в Конгрессе в короткие сроки.