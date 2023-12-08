В Израиле после победы крайне правых в Нидерландах выразили надежду на укрепление связей

Министр иностранных дел еврейского государства Эли Коэн поблагодарил лидера Партии свободы Герта Вилдерса за поддержку в палестино-израильском конфликте

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн созвонился с лидером победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы Гертом Вилдерсом и поздравил его с успехом, выразив надежду на укрепление двусторонних связей.

"Я поговорил сегодня (в четверг - прим. ТАСС) с Гертом Вилдерсом и поздравил его с победой на выборах. Вилдерс, настоящий друг Израиля, еще больше укрепит близкие отношения между Израилем и Нидерландами", - написал Коэн на странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Я сказал Вилдерсу, что Израиль очень благодарен Нидерландам за поддержку с момента террористической атаки 7 октября и что Израиль всегда будет помнить о друзьях, которые поддержали его в эти трудные дни борьбы с кровожадной террористической организацией [ХАМАС], которая хуже ИГ (запрещенное в РФ "Исламское государство" - прим. ТАСС)", - добавил израильский министр.

22 ноября в Нидерландах состоялись парламентские выборы, победу на которых одержала Партия свободы под руководством Вилдерса, получившая 37 из 150 мест в парламенте. Теперь перед ее лидером, известным своими резкими высказываниями и жесткой позицией по таким вопросам, как ЕС, миграция и ислам, стоит задача по формированию правящей коалиции, которая должна иметь большинство мест в парламенте.