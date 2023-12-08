Боливия завершила процесс вступления в Mercosur

Президент республики Луис Арсе назвал это событие "исторической вехой в региональной интеграции"

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 декабря. /ТАСС/. Боливия завершила процесс вступления в Южноамериканский общий рынок (Mercosur). Об этом сообщил в четверг президент страны Луис Арсе.

"Боливия - полноправный член Mercosur! Благодарим дорогого президента [Бразилии Луиса Инасиу] Лулу [да Силву], который сегодня промульгировал протокол о присоединении Боливии к Южноамериканскому общему рынку в качестве полноправного члена. Историческая веха в региональной интеграции", - написал он в соцсети X (ранее Twitter).

Документ был подписан на саммите блока, который прошел в четверг в Рио-де-Жанейро. "Мы подтверждаем желание Боливии стать страной, которая объединяет все интеграционные процессы в регионе", - отметил глава государства.

Боливия начала процесс вхождения в Mercosur в 2012 году. Протокол о ее присоединении был подписан в 2015 году и требовал ратификации парламентами всех стран-участниц. В конце ноября верхняя палата парламента Бразилии, которая оставалась последней страной, не сделавшей это, одобрила вступление Боливии.

Mercosur - крупнейшее в Южной Америке торгово-экономическое объединение, основателями которого являются Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Их совокупная территория составляет почти 72% площади Южной Америки, численность населения достигает 295 млн человек. Объем внешнеторгового баланса объединения с остальным миром в 2021 году вырос на 37% по сравнению с 2020 годом и составил около $599 млрд, из которых 57% пришлось на экспорт.