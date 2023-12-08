В Госдепе заявили о решении КНДР отказаться от дипломатии с США

Выдвинутый американским президентом Джо Байденом на должность первого заместителя госсекретаря Курт Кэмпбелл отметил, что Вашингтон усилит сдерживание Пхеньяна

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Американская администрация исходит из того, что КНДР фактически приняла решение отказаться от дипломатического взаимодействия с Соединенными Штатами, и Вашингтон в связи с этим намерен усилить сдерживание Пхеньяна. Об этом сообщил в четверг выдвинутый американским президентом Джо Байденом на должность первого заместителя госсекретаря США Курт Кэмпбелл.

"Меня беспокоит, что Северная Корея в нынешних обстоятельствах приняла решение о том, что она более не заинтересована в дипломатии с Соединенными Штатами. А это означает, что нам придется еще больше сконцентрировать внимание на сдерживании", - заявил Кэмпбелл, выступая на посвященных рассмотрению его кандидатуры слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"Последний эпизод конструктивного дипломатического взаимодействия, которое у нас было с Северной Кореей, - это неудачная встреча во Вьетнаме [лидера КНДР] Ким Чен Ына и [предыдущего] президента [США Дональда] Трампа [в 2019 году]. По сути, с тех пор северокорейская сторона отвергает все усилия, которые мы предпринимаем, чтобы взаимодействовать с нею", - сказал претендент на должность первого заместителя главы американского внешнеполитического ведомства.

"Скажу лишь, что мы использовали творческие, изобретательные подходы. Мы предлагали вакцины в разгар <...> ковида. Мы предлагали определенное взаимодействие на гуманитарной почве. Мы столкнулись со сложностями даже в том, чтобы найти каких бы то ни было готовых отвечать на наши письма или подходы к ним (властям КНДР - прим. ТАСС)", - утверждал Кэмпбелл.

"Считаю, что это требует более глубоких консультаций с союзниками и партнерами. <...> Меня беспокоит то, что Северная Корея продолжает совершенствовать свой ядерный потенциал и ракеты большой дальности таким образом, который в корне противоречит интересам не только региона, но и США", - добавил дипломат.

До недавних пор он занимал пост координатора по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома. В 2009-2013 годах являлся помощником госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана. Для утверждения его кандидатуры в качестве первого заместителя госсекретаря требуется согласие верхней палаты Конгресса.