Главы МИД Азербайджана и Армении проведут переговоры в Вашингтоне

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер ранее приветствовал договоренность Баку и Еревана об обмене задержанными в разное время обеими сторонами военнослужащими

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Новый раунд встреч глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна при участии госсекретаря США Энтони Блинкена пройдет в ближайшее время в Вашингтоне. Об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении Госдепартамента.

Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, "Блинкен с нетерпением ждет возможности принять министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Вашингтоне в ближайшее время для проведения следующего раунда мирных переговоров". Кроме того, отмечается в документе, Вашингтон посетят глава ЦБ Азербайджана Талех Таир оглы Кязымов и министр энергетики Пярвиз Огтай оглы Шахбазов.

В заявлении подчеркивается, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен "провел позитивную и конструктивную встречу" 6 декабря в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В свою очередь руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер в письменном заявлении приветствовал договоренность Азербайджана и Армении об обмене задержанными в разное время обеими сторонами военнослужащими. "Это обязательство представляет собой важную меру укрепления доверия, поскольку стороны работают над заключением мирного соглашения и нормализацией отношений", - подчеркнул дипломат. Он отметил усилия Баку и Еревана "по созданию основы для более мирного и процветающего будущего для народов Южного Кавказа".