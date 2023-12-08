Страны Карибского сообщества проведут экстренное совещание по ситуации вокруг Эссекибо

Заседание должно пройти в формате видеоконференции

ГАВАНА, 8 декабря. /ТАСС/. Представители стран Карибского сообщества (CARICOM) планируют провести 8 декабря экстренное совещание для анализа ситуации в регионе, сложившейся из-за территориального спора между Венесуэлой и Гайаной относительно принадлежности региона Эссекибо. Об этом заявил министр иностранных дел и по взаимодействию с CARICOM Тринидада и Тобаго Эмери Браун.

"Я обменивался информацией с представителями Гайаны и Венесуэлы после референдума 3 декабря и остаюсь в постоянном контакте с министром иностранных дел Гайаны, с нашей командой в Каракасе и послом Венесуэлы в США. <...> CARICOM в настоящее время находится в процессе созыва экстренного заседания глав правительств посредством видеоконференции, которое состоится в эту пятницу, и в это время сделает дополнительные заявления", - приводит 7 декабря его слова издание Newsday.

В состав CARICOM входят 15 государств и территорий Карибского бассейна и Центральной Америки. Помимо основателей объединения Барбадоса, Гайаны, Тринидада и Тобаго и Ямайки, это Антигуа и Барбуда, Багамы, Белиз, Гаити, Гренада, Доминика, Монтсеррат (владение Великобритании), Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия и Суринам.