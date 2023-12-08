СМИ: США должны понять, что с помощью конфликта на Украине Россию не уничтожить

Так газета Global Times прокомментировала призыв американского лидера Джо Байдена к Конгрессу одобрить дальнейшее финансирование Киева

ПЕКИН, 8 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты и НАТО должны осознать, что с помощью конфликта на Украине или без него уничтожить Россию невозможно. Такое мнение выразила китайская газета Global Times, комментируя призыв президента США Джо Байдена к Конгрессу одобрить дальнейшую финансовую помощь Киеву.

Как говорится в статье издания, предоставление дальнейшей помощи Украине - "это не решение, которое позволило бы избежать возможной войны между странами с двумя сильнейшими армиями в мире". США и НАТО "должны понять, что с войной на Украине или без нее уничтожить Россию невозможно", подчеркивает Global Times.

В то время как у США заканчиваются деньги на поддержку Киева, "Байден в отчаянии заговорил в паникерской манере", чтобы напугать Конгресс и заставить его как можно скорее выделить больше помощи Украине, пишет издание. "Байден ведет себя как кот на раскаленной железной крыше, поскольку его судьба на президентских выборах в следующем году тесно связана с судьбой Украины", - говорится в статье.

Если США, будучи крупнейшим донором Киева, сократят свою помощь, то на фоне растущей усталости от конфликта на Западе "это, безусловно, снизит готовность Европы поддержать Украину", считает издание. "В таком случае вполне очевидно, чем закончится война. Победа России в этом конфликте - это то, чего не хочет видеть Запад, как и администрация Байдена, поскольку она не сможет показать избирателям свои дипломатические способности в решающий год президентских выборов в США", - пишет Global Times.

Байден по-прежнему продолжит добиваться увеличения помощи Украине, принимая во внимание его желание повысить свою популярность в преддверии выборов и продолжать изматывать Россию на поле боя, считает газета. Украина является чрезвычайно ценным стратегическим инструментом для Вашингтона, и США, безусловно, поддержат Киев, потому что цена отказа от этого будет слишком высока, отмечает Global Times.

Ранее Байден, выступая в Белом доме с обращением к Конгрессу, утверждал, что Москва "не остановится" в случае победы в украинском конфликте и российскому руководству "придется идти дальше" - "на другие страны НАТО". В этом случае произойдет то, к чему, по его словам, США "не стремятся и чего нет на сегодняшний день: американские войска будут сражаться с российскими войсками". Байден призвал одобрить запрос вашингтонской администрации на выделение из федерального бюджета дополнительной крупной финансовой помощи Украине до ухода законодателей на каникулы в середине декабря.