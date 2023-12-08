Военные Тайваня сообщили о появлении возле острова воздушного шара КНР

ГОНКОНГ, 8 декабря. /ТАСС/. Воздушный шар КНР пересек срединную линию Тайваньского пролива. Об этом сообщило оборонное ведомство Тайваня.

Он был обнаружен в 101 морской миле (около 187 км) к юго-западу от тайваньского города Цзилун на высоте 21 тыс. футов (около 6,4 км). Как отмечается в заявлении ведомства, военные наблюдали за его полетом около часа, после чего он исчез.

В начале февраля власти США заявили, что зафиксировали над континентальной частью страны китайский аэростат на высоте, значительно превышающей стандартные параметры для коммерческих авиаперевозок, он не представлял угрозы для людей на земле. 4 февраля этот шар был сбит ракетой в пределах воздушного пространства США. С помощью этого аппарата, по версии вашингтонской администрации, Китай осуществлял сбор важной информации. МИД Китая выразил протест. Как пояснили в Пекине, китайский метеорологический зонд оказался в американском воздушном пространстве случайно.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.