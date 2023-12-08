Японский премьер на Новый год получит бонус к зарплате в размере около $27,4 тыс.

Решение приняли в соответствии с рекомендациями специальной структуры, регулирующей выплаты государственным служащим

ТОКИО, 8 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида получит перед Новым годом в дополнение к зарплате бонус в размере более 3,9 млн иен (около $27,4 тыс.). Такое решение принято в соответствии с рекомендациями специальной структуры, регулирующей выплаты государственным служащим.

Бонусы им выписывают два раза в год - летом и перед Новым годом. В июне японский премьер уже получил премиальные в таком же размере - более 3,9 млн иен.

Официально Кисиде на этот раз был назначен бонус почти в 6 млн иен (почти $41,6 тыс.). Однако премьер и его министры решили вернуть примерно 30% этой суммы, взяв на себя ответственность за тяготы народа, страдающего, в частности, от роста цен в Японии.

По данным национального общественного телевидения, средний размер новогоднего бонуса для государственного служащего в стране составил сейчас 674 тыс. иен (чуть более $4,7 тыс.). Работники министерств и других государственных ведомств лишены в Японии права на забастовки для отстаивания своих прав. Поэтому специальный орган по решению парламента регулярно меняет им зарплаты в соответствии со средним коэффициентом, соответствующим изменению выплат служащим частного сектора.