Австралия надеется на одобрение Конгрессом США передачи ей подводных лодок

Австралийский министр обороны Ричард Марлз отметил, что его страна ожидает также создание единой с Соединенными Штатами оборонно-промышленной базы

СИДНЕЙ, 8 декабря. /ТАСС/. Канберра надеется, что американский Конгресс одобрит продажу ей подводных лодок в рамках соглашений альянса AUKUS (трехстороннее военное партнерство Австралии, Великобритании и США). Об этом сообщил вице-премьер, министр обороны Австралии Ричард Марлз.

"Мы надеемся на хороший результат и <...> убеждены, что нас ждут изменения, которые происходят раз в поколение. Это и создание единой [с США] оборонно-промышленной базы, и шаг на пути к приобретению собственного атомного подводного флота - передача Австралии американских подводных лодок класса Virginia", - сказал Марлз, выступая перед журналистами в Сиднее.

Он отметил, что Канберра "воодушевлена и полна надежд" на то, что Конгресс США одобрит передачу ей американских субмарин и что они будут доставлены в Австралию в срок. "Существуют определенные процессы, которые необходимо пройти, и они идут в Конгрессе [США] прямо сейчас. Мы с уважением относимся к американской политической системе и уверены в том, что это [одобрение] будет получено", - подчеркнул вице-премьер.

ВМС США намерены продать Австралии бывшие в употреблении две подводные лодки класса Virginia в 2032 и 2035 годах, а также еще одну новую подлодку такого же типа в 2038 году.

Партнерство AUKUS было создано в 2021 году. В его рамках предполагается вести совместно разработки новейших вооружений, а также создать атомный подводный флот для Австралии. Согласно договоренностям альянса, строительство серии подводных лодок SSN-AUKUS начнет Великобритания, позднее субмарины этого класса будут использовать морские силы обоих государств. После 2030 года производство будет перенесено в Австралию, а уже в начале 2040-х годов Канберра получит первую подводную лодку отечественного производства. До этого австралийский подводный флот будет укреплен за счет трех подлодок класса Virginia, закупленных в США.