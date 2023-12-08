В Каракасе открыли граффити с изображением встречи Екатерины II и Франсиско Миранды

Авторами изображения стали художники Омар Крус и Сесар Мата

КАРАКАС, 8 декабря. /Корр. ТАСС Михаил Макеев/. Торжественное открытие граффити с изображением встречи российской императрицы Екатерины II (1729-1796) и героя национально-освободительной борьбы Венесуэлы Франсиско Миранды (1750-1816), у которых были дружеские отношения, состоялось в четверг в центре Каракаса.

"Мы находимся в самом сердце Каракаса, и нельзя найти лучшего места, чтобы отдать дань искренней дружбе между венесуэльским и русским народами", - заявил на церемонии министр культуры Венесуэлы Эрнесто Вильегас. "Здесь провели детство Симон Боливар и Франсиско Миранда, - отметил министр. - Сегодня здесь находятся символы наших стран".

"Идут годы, но дружба России и Венесуэлы продолжается, дружба сквозь века. Я рад, что сегодня наши страны вместе борются за формирование более справедливой архитектуры международных отношений, которая отражала бы многообразие современного мира", - подчеркнул в своем выступлении посол России в республике Сергей Мелик-Багдасаров.

Дружба двух стран

"Сегодня произошло удивительное событие. На площади Боливара, центральной площади Каракаса и главной площади Венесуэлы, вместе с мэрией Каракаса и представительством Россотрудничества мы открыли мурал исторической встречи Франсиско Миранды и российской императрицы Екатерины Великой, которая произошла в 1786 году", - поделился впечатлениями с корреспондентом ТАСС Мелик-Багдасаров. "Здесь присутствуют депутаты парламента, члены группы дружбы России и Венесуэлы, руководство Каракаса, наши соотечественники, выпускники советских и российских вузов, послы многих стран мира", - отметил он. "Мы открыли этот замечательный мурал, который символизирует вековую дружбу наших народов", - подчеркнул дипломат.

"Прекрасно, что в историческом центре столицы навсегда останутся Франсиско Миранда и Екатерина Великая. Особенно тогда, когда предпринимаются попытки зачеркнуть вклад великой России в историю человечества", - подчеркнул Вильегас в беседе с ТАСС. "Венесуэльский народ - друг русского народа, и герои этого граффити как воплощение нашей дружбы останутся здесь на века, несмотря ни на какие обстоятельства", - сказал он.

"Мы сегодня находимся здесь в важный день для дружеских отношений Венесуэлы и Российской Федерации", - отметил в разговоре с ТАСС депутат Национальной ассамблеи (парламент) Венесуэлы, член парламентской группы дружбы с Россией Хесус Фария. "Для нас большая честь находиться здесь вместе с Россией в период зарождения нового международного порядка, где Российская Федерация играет решающую роль, а Венесуэла вносит свой вклад в формирование справедливого мира", - указал он.

Авторы граффити, получившего название "Россия и Венесуэла: дружба сквозь века", - художники Омар Крус и Сесар Мата. После завершения официальной части церемонии гостям показали эпизод из спектакля "Грезы свободы" о встрече Миранды и Екатерины II.

Франсиско Миранда в России

Миранда, который впоследствии стал героем национально-освободительной борьбы Венесуэлы с испанским колониальным господством, был первым венесуэльцем, побывавшим в России. Он прибыл в Россию в сентябре 1786 года и провел в путешествиях по ней почти год. Сразу после высадки в Херсоне, куда он добрался из Турции, иностранец был представлен князю Григорию Потемкину, благодаря которому был удостоен высочайшей аудиенции. С ней и начались его многочисленные беседы с императрицей, нашедшие подробное отражение в его путевых заметках.

Екатерина II пожаловала Миранде звание полковника российской армии, также он был удостоен от нее паспорта страны. Существует легенда, согласно которой Миранда был влюблен в российскую императрицу и благодаря этому создал национальный флаг Венесуэлы. Желтый цвет триколора символизирует цвет волос Екатерины II, синий - ее глаз, красный - губ.