ОАГ сочла референдум Венесуэлы по Эссекибо "недемократическим использованием демократии"

В организации отметили, что планируют провести заседание, целью которого будет "обсуждение возможных мер по смягчению этого кризиса и поиск решений, которые уважают международное право и региональную стабильность"

ГАВАНА, 8 декабря. /ТАСС/. Организация американских государств (ОАГ) назвала в четверг референдум в Венесуэле относительно принадлежности спорного с Гайаной региона Эссекибо "недемократическим использованием демократических процессов" и заявила, что действия Каракаса угрожают стабильности в полушарии.

"Режим [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро продолжает предпринимать и пропагандировать незаконные действия против Гайаны, такие как проведение незаконного и нелегитимного референдума 3 декабря 2023 года, посредством которого он стремится аннексировать регион Эссекибо. Это действие было предпринято не только с вопиющим игнорированием международного права и решений Международного суда, но и, опять же, с недемократическим использованием демократических процессов, - говорится в заявлении на сайте организации. - ОАГ подчеркивает срочность и серьезность ситуации, связанной с агрессивной позицией режима Мадуро в Венесуэле по отношению к Кооперативной Республике Гайана, которая переросла и стала предметом серьезного беспокойства для региональной безопасности и представляет собой проблему, которая угрожает стабильности и территориальному суверенитету в нашем полушарии".

ОАГ отмечает, что в ближайшее время проведет заседание, целью которого будет "обсуждение возможных мер по смягчению этого кризиса и поиск решений, которые уважают международное право и региональную стабильность".

В 2017 году Венесуэла объявила о выходе из ОАГ и через два года, в соответствии с уставом этой организации, была исключена из ее состава.

Обострение ситуации вокруг Эссекибо

Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы единогласно приняла в среду в первом чтении Органический закон о защите Гайаны-Эссекибо в составе Венесуэлы на основании результатов консультативного референдума. Проект закона предусматривает создание 24-го штата Гайана-Эссекибо на спорной территории с Гайаной. США в четверг заявили о начале совместных с военными Гайаны военно-воздушных учений на фоне обострения ситуации вокруг территориального спора страны с Венесуэлой.

Спор между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью 159 500 кв. км к западу от реки Эссекибо продолжается уже более ста лет. Она составляет более двух третей Гайаны, на ней проживают 283 тыс. человек из чуть более чем 800 тыс. общего населения страны. Территориальный спор обострился в связи с открытием в 2015 году нефтяных месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти, и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы.

В апреле Международный суд ООН признал приемлемым для рассмотрения иск Гайаны к Венесуэле о демаркации границы между ними на основании арбитражного решения третейского суда, состоявшегося в Париже в 1899 году, на котором под давлением Великобритании 90% спорной территории было по поддельным картам передано ее колонии - Британской Гайане. Венесуэла, которая признает Гайану-Эссекибо своей законной территорией, считает, что конфликт не подлежит юрисдикции Международного суда ООН, и настаивает на демаркации границ путем прямых переговоров с Гайаной, что предусмотрено Женевским соглашением от 1966 года.