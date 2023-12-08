Макрон предложил кандидатуру экс-главы ЕЦБ Драги на пост главы ЕК

По данным La Repubblica, в ФРГ могут поддержать французское предложение, что связано в том числе с тем, что нынешняя глава ЕК Урсула фон дер Ляйен может возглавить в 2024 году НАТО

РИМ, 8 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил на пост главы Еврокомиссии (ЕК) экс-главу Европейского центрального банка (2011-2019) и бывшего премьера Италии Марио Драги. Об этом сообщила газета La Repubblica.

По ее данным, французский лидер "несколько раз и разным собеседникам", включая канцлера ФРГ Олафа Шольца, объяснял, почему "после следующих европейских выборов целесообразно обратиться к бывшему руководителю ЕЦБ". Среди вызовов, отмечает издание, - последствия конфликта на Украине, растущая "напористость Китая, американские выборы, которые могут вернуть Дональда Трампа на международную арену и тем самым снова изолировать Европу". Для того, чтобы противостоять вызовам, было бы целесообразно опереться на личность, которая обладает определенным престижем и авторитетом, пишет La Repubblica.

По ее данным, в Берлине могут поддержать французское предложение, что связано в том числе с тем, что нынешняя глава ЕК Урсула фон дер Ляйен может возглавить в 2024 году НАТО.

Однако, указывает издание, неясно, каким будет ответ правительства Джорджи Мелони. Без одобрения правительственного дворца Киджи, пишет La Repubblica, нельзя выдвигать и избирать итальянца в руководство европейской исполнительной власти.

Предположительно, "схема Макрона" также получит одобрение Белого дома, утверждает издание.