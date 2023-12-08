США поддержат ВС Нигерии в применении ИИ для борьбы с терроризмом

Первый заместитель помощника госсекретаря США Пол Дин отметил, что "позитивное" использование ИИ позволит военным более эффективно принимать решения и проводить операции

НАЙРОБИ, 8 декабря. /ТАСС/. США помогут армии Нигерии в применении систем искусственного интеллекта (ИИ) для борьбы с терроризмом. Об этом заявил первый заместитель помощника госсекретаря США Пол Дин в ходе визита в западноафриканскую страну.

"Мы планируем сотрудничать в области искусственного интеллекта в вооруженных силах и создать нормативную базу для ответственного использования искусственного интеллекта в вооруженных силах", - приводит слова американского дипломата газета Premium Times. Представитель Госдепа отметил, что "позитивное" использование ИИ позволит военным более эффективно принимать решения и проводить операции.

Как подчеркивает издание со ссылкой на экс-министра информации Нигерии Ису Пантами, современные технологии, такие как ИИ, помогут избежать ошибок в выборе целей при ударах с воздуха. Ранее сообщалось, что 4 декабря более 80 мирных жителей в штате Кадуна погибли в результате удара армейского беспилотника, предназначенного для борьбы с террористами. Президент Нигерии Бола Тинубу признал удар беспилотника "несчастным случаем" и поручил провести тщательное и полноценное расследование инцидента.