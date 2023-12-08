Полиция Молдавии призвала сохранять спокойствие после угроз о терактах в школах

Ответственные службы начали расследование

КИШИНЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Полиция Молдавии в своем Telegram-канале призвала сохранять спокойствие после появления в социальных сетях угроз о подготовке терактов в школах Кишинева.

"В анонимном Telegram-канале была распространена ложная информация, содержащая угрозы в адрес нескольких столичных учебных заведений. Ответственные службы начали расследование и предприняли все необходимые меры. Полиция рассматривает эти действия как гибридную атаку, направленную на дезориентацию граждан и провоцирование паники", - говорится в сообщении.

Накануне злоумышленники распространили через Telegram-каналы угрозы организовать стрельбу в некоторых школах Кишинева 8 декабря.

В 2022 году в Молдавии активизировались так называемые телефонные террористы. В определенные периоды сообщения о минировании различных учреждений в Кишиневе поступают практически каждый день. После этого власти изменили механизм реагирования на угрозы терактов, который включает три уровня опасности. Это позволяет спецслужбам адекватно оценивать риски и угрозы для оперативного вмешательства, сообщали в МВД.