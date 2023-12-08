Дональд Туск обвинил бывшую правящую партию в разрушении государства и растратах

Лидер польской оппозиции заявил, что "Право и справедливость" решила использовать последние недели для сноса страны

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Лидер польской оппозиции Дональд Туск обвинил бывшую правящую партию Польши "Право и справедливость" (ПиС) в разрушении государства и в растрате денежных средств. Об этом сообщает агентство РАР.

"ПиС решила использовать последние недели для разрушения, сноса польского государства, для распределения денег полными пригоршнями среди своих", - цитирует политика агентство.

Это заявление Туск сделал сразу же после рабочей встречи с кандидатами оппозиции на министерские посты. "Эта встреча была важной, поскольку многие решения нужно будет принимать буквально через час после назначения [нашего правительcтва]", - сказал политик.

11 декабря депутаты Сейма (нижней палаты парламента) должны голосовать по поводу вотума доверия правительству Матеуша Моравецкого, связанному с ПиС. В случае, если вотум получить не удастся, Сейм получит право выдвинуть свои кандидатуры главы правительства и министров. Оппозиционные партии, располагающие парламентским большинством, уже назвали Дональда Туска своим кандидатом на пост премьер-министра.