Президента Португалии заподозрили в содействии получению медпомощи на €4 млн

Две девочки, которые родились в 2018 году в Бразилии, получили гражданство Португалии за 14 дней, что заметно меньше среднего показателя в 29 месяцев, которых требует для одобрения запрос на гражданство в рамках стандартного процесса

МАДРИД, 8 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Португалии начала расследование по делу, связанному с оказанием медицинского лечения двум детям бразильского происхождения, страдающим спинальной мышечной атрофией. Как сообщила газета El Diario, к событиям может быть причастен президент республики Марселу Ребелу ди Соуза, который якобы мог посодействовать, чтобы близнецам была оказана помощь.

Стоимость полученного лечения составила около €4 млн. Так, две девочки, которые родились в 2018 году в Бразилии, получили гражданство Португалии за 14 дней, что заметно меньше среднего показателя в 29 месяцев, которых требует для одобрения запрос на гражданство в рамках стандартного процесса. Семья близнецов состояла в дружеских отношениях со снохой Ребелу ди Соузы.

Предполагается, что о проблеме девочек президенту рассказал его сын в электронном письме, в котором указал, что семья не получала ответа из больницы Лиссабона. Тогда глава государства якобы попросил советника гражданской палаты заняться этим вопросом и связаться с медучреждением. Кроме того, из аппарата президента было направлено письмо правительству страны, в котором говорилось, что девочки могут умереть, если им не будет введен дорогостоящий препарат "Золгенсма".

В октябре 2019 года кабинет премьер-министра Антониу Кошты передал письмо Минздраву республики. При этом в самой больнице группа врачей передала послание в администрацию, в котором говорилось, что лечение стоимостью €4 млн не являлось самым подходящим в этом случае. В марте 2020 года близнецы получили лекарство.

Сам Ребелу ди Соуза подтвердил, что узнал о случае девочек из электронного письма своего сына. При этом власти страны заверяют, что этот процесс был обычным случаем, поскольку просьбы о помощи поступают каждый день и передаются компетентным органам.