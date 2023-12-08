Орбан пригрозил Киеву "замедлением" отношений из-за несоблюдения прав венгров

Затрагивая вопрос о возможности начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, премьер-министр Венгрии отметил, что в его стране против такого варианта развития событий выступают более двух третей населения

ПАРИЖ, 8 декабря. /ТАСС/. Украина должна соблюдать права национальных меньшинств, в том числе венгров, в противном случае Евросоюзу и Венгрии в частности придется "замедлить" отношения с Киевом. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Права человека и права меньшинств не могут быть предметом переговоров. Их нельзя рассматривать как предварительное условие для вступления [Украины] в ЕС. Украинцы должны их уважать. Не потому, что они хотели бы вступить в Европейский союз, а потому, что это необходимо, хотя бы для того, чтобы поддерживать контакты с Европой. Если они этого не сделают, рано или поздно нам придется замедлить наши отношения", - сказал венгерский премьер в интервью изданию Le Point.

Затрагивая вопрос о возможности начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, Орбан отметил, что в Венгрии против такого варианта развития событий выступают более двух третей населения. "Парламент полностью против этого. Венгры не хотели бы, чтобы это произошло", - резюмировал венгерский премьер, который в четверг посетил Париж для встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Орбан ранее выступил против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Венгрия также блокирует выделение Украине пакета помощи ЕС на €50 млрд. В Будапеште обвиняют Киев в неспособности обеспечить права национального венгерского меньшинства на западе Украины, а также указывают на бесперспективность попыток разрешить конфликт с Россией силовым путем.

Как ожидается, лидеры 27 стран Евросоюза могут принять решение на саммите 14-15 декабря о начале переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в состав Евросоюза, а также предоставить Грузии статус кандидата. Именно с таким предложением выступила в начале ноября Еврокомиссия, которая считает, что Киев и Кишинев выполнили все условия для начала переговоров, а Тбилиси - для получения статуса кандидата в члены ЕС.