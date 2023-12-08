Орбан заявил, что разница между РФ и Европой не должна вести к отказу от сотрудничества

Премьер-министр Венгрии отметил, что Европе необходимо разработать план Б и новую стратегию в отношении России

ПАРИЖ, 8 декабря. /ТАСС/. Цивилизационные отличия России от Европы не должны вести к отказу от взаимодействия, Брюсселю необходимо обсуждать вопрос о том, как выстраивать отношения с Москвой в сложившейся ситуации. Уверенность в этом выразил в интервью французскому журналу Le Point премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его оценке, Россия "принадлежит к другой форме цивилизации", ее нельзя сравнивать с Евросоюзом и Европейским континентом. "Ожидать, что Россия будет похожа на Европу, - это иллюзия. Это невозможно. Исторически, политически, географически и традиционно это другая страна. Важный вопрос состоит в том, являются ли наши различия причиной отказа от сотрудничества. Мой ответ - нет. Хотя бы потому, что большая часть мира отличается от Европы", - отметил премьер.

По его убеждению, если следовать этой логике, то Европа должна отказаться от сотрудничества "с двумя третями земного шара", что неразумно. "Я выступаю за рациональные обсуждения того, как мы можем выстраивать отношения с Россией. Потому что она существует и она сильна. Конечно, между странами - членами ЕС существуют разногласия по этому вопросу", - отметил Орбан. По его словам, Европе необходимо разработать план Б и новую стратегию в отношении РФ.

Венгерский премьер провел в четверг в Париже переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.